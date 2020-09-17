Автовиробництво в Україні в серпні скоротилося у 5,5 раза

За попередніми даними, у серпні 2020 року в Україні було виготовлено 121 автотранспортний засіб, що в 5,5 раза менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

При цьому в серпні було зібрано 38 легкових автомобілів, що майже в 15 разів менше, ніж у серпні 2019 року. Зазначається, що всю статистику по легковим авто продовжував формувати завод "Єврокар".

Тим часом виробництво автобусів в Україні у серпні 2020 року, порівняно з аналогічним періодом торік, зросло на 2,5% - до 83 шт.

Найбільшу кількість автобусів виготовив Чернігівський автозавод – 30 шт. "Черкаський автобус" випустив 25 автобусів, а корпорція "Богдан" - 16. На ЗАЗі виробили 7 автобусів, на Часівоярському автобусному заводі - 5.

В асоціації нагадують, що наявні в Україні виробничі потужності дозволяють випускати на місяць понад 30 тис. одиниць автотранспорту.

Загалом із початку 2020 року в Україні було виготовлено 2 243 автотранспортні засоби, що на 47% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року. Легкових автомобілів було зібрано 1821 штук (на 50% менше, ніж за аналогічний період 2019 року ), комерційних авто – 28 одиниць (на 65% менше), автобусів – 394 (на 26% менше).