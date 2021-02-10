Коломойський і Боголюбов подають інвестиційний позов проти США - ЗМІ

Американська компанія Optima Ventures та її дочірня компанія, які контролюють Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, подають інвестиційний позов проти США.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у документі, який опублікувало видання «Дзеркало тижня».

"Відомі українські магнати, а саме так називають себе в позові Коломойський з Боголюбовим, мають намір у Міжнародному центрі врегулювання суперечок (ICSID) довести, що Штати порушили положення Договору між США і Україною про взаємний захист інвестицій. Вони звинувачують США в порушенні норм міжнародного права і заподіянні шкоди інвесторам", - йдеться у матеріалі.

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Позов подали Optima Ventures, що зареєстрована у Делавері, та Optima 7171 LLC. Він є відповіддю бізнесменів на вимогу конфіскувати їх активи у Сполучених Штатах. Компанії вимагають відшкодувати їм понад 23 мільйони доларів.

Нагадаємо: у серпні 2020 року Мін'юст США звинуватив українського олігарха Ігоря Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з «ПриватБанку», які він потім «відмив» у США. Також відомство вимагало конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні на 70 мільйонів доларів: будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі.

Як зазначає The Washington Post, Коломойський та партнери купили у США, зокрема, майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі.

Також Мін'юст називає спільників українських бізнесменів — Мордекая Копфа й Уріела Лабера. Вони допомагали відмивати гроші олігархам і створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово «Optima», за допомогою яких керували активами українських бізнесменів.