Суд залишив без руху позов Боголюбова про повернення акцій ПриватБанку

Господарський суд м. Києва, розглянувши 8 лютого справу за позовом колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова до цієї фінустанови про витребування акцій банку, надав позивачу 10 днів на усунення недоліків, які містяться в позовній заяві.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу після засідання суду сказав адвокат ПриватБанку Андрій Пожидаєв. "Сьогодні (8 лютого – ред.) була прийнята ухвала про залишення без руху позовної заяви (про витребування акцій ПриватБанку – ред.). В рамках судового засідання було встановлено, що позивач подав позовну заяву з певними процесуальними порушеннями, а саме не зазначив всіх необхідних реквізитів, які мають бути в позивній заяві. Ця обставина була досліджена, і судом було ухвалено рішення залишити заяву без руху та надати позивачу 10 днів на усунення цих недоліків", - сказав Пожидаєв.

За його словами, якщо недоліки не будуть усунені позивачем, то позовна заява залишиться без розгляду.

"Якщо позивач усуне недоліки, і суд визнає таке усунення належним, то буде призначено засідання, а його дата проведення буде визначена окремою ухвалою", - зауважив Пожидаєв.

Як повідомлялося, у 2020 році бізнес-партнер Ігоря Коломойського, колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов звернувся до Господарського суду м. Києва з чотирма позовами, в яких оскаржує націоналізацію банку. В одному позові Боголюбов просить суд визначити статутний капітал ПриватБанку в розмірі 21,256 млрд грн (це показник, який був до націоналізації банку), а також свою частку в ньому – 33,2525% (пакет акцій, прямим власником якого Боголюбов був до націоналізації). В іншому позові Боголюбов просить суд витребувати з володіння держави в особі Кабміну 33,2525% від загальної кількості випущених акцій ПриватБанку, які належали на праві приватної власності Боголюбову станом на 18 грудня 2016 року, а також зобов'язати Укрексімбанк виконати депозитарну операцію списання цих акцій з рахунку в цінних паперах держави на рахунок Боголюбова в депозитарній установі ТОВ "Солід Дніпро".

Кабінет Міністрів 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

Після націоналізації держава докапіталізувала ПриватБанк на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові спори (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, НБУ і ПриватБанк оскаржили це рішення. А 15 жовтня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування у сумі близько 3 млрд дол.