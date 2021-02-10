Україна зацікавлена у співпраці з бельгійським портом Гент - Криклій

Міністерство інфраструктури України максимально зацікавлене у співпраці з бельгійським портом Гент у впровадженні концесійних проєктів, а також у консультативній та іншій фаховій підтримці.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час візиту до Гентського порту, який відбувся у межах робочої поїздки урядової делегації до Брюсселя, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт відомства.

«Одним із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства є реалізація перспективних інфраструктурних проєктів із залученням механізмів державно-приватного партнерства. І ми вже маємо успішні приклади такої співпраці. Це передача в концесію перших морських портів України «Ольвія» і «Херсон» із загальним обсягом інвестицій близько 134 млн доларів. Тому ми продовжуємо підготовку наступних інвестпроєктів у морській та іншій галузях і були б дуже вдячні за вашу фахову допомогу та підтримку в розвитку українських портів», - сказав Криклій.

Він також ознайомив представників порту з найближчими планами та ініціативами міністерства у впровадженні проєктів ДПП та реформуванні галузі.

Гент – другий за значенням порт Бельгії, розташований в гирлі річок Шельди та Лис та з’єднаний з морем 32-кілометровим штучним каналом. У порту обробляються такі імпортні вантажі, як залізна руда, вугілля, паперова маса, нафта, зерно, а також експортні – продукція сталеливарної та металургійної промисловості, очищені нафтопродукти, цемент.

Сумарний обсяг морських вантажоперевезень порту Гент становить 24 млн тонн. Гент має сучасне обладнання для навантаження й розвантаження і найбільший у Західній Європі термінал для прийому зерна.