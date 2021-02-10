МХП торік інвестував 200 мільйонів у соціальні проєкти

У 2020 році агрохолдинг МХП спрямував на проєкти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) понад 200 млн ​​грн.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що найбільшу увагу МХП приділяв напрямку соціально-культурної сфери, куди були спрямовані 77% коштів. Так, на допомогу державі та громадам у боротьбі з коронавірусом було виділено понад 85 млн грн, на реалізацію сталих соціальних проєктів направили майже 35 млн грн, 13 млн грн пішли на підтримку навчальних закладів тощо.

МХП виділив понад 85 млн грн на подолання епідемії COVID-19

У холдингу звертають увагу, що загалом у 2020 році були реалізовані близько 500 КСВ-проєктів. Проведені 3 конкурси мікрогрантів, зокрема Національний конкурс «Час діяти, Україно!», 60 переможців якого отримали до 50 тис. грн на реалізацію своїх ініціатив.

У межах трьох конкурсів мікрогрантів підтримано 94 проєкти на загальну суму 4,7 млн грн

Як і планувалося, уточнили в МХП, була масштабована робота створеного у кінці 2019 року Благодійного фонду «МХП – Громаді», який є головним інструментом КСВ-діяльності холдингу. Сьогодні проєкти фонду охоплюють всю Україну, він також є інтелектуальним центром експертизи й посередником у роботі з іншими українськими та міжнародними донорами. Головним досягненням «МХП – Громаді» стала активна участь у подоланні пандемії COVID-19 у Черкаській та Вінницькій областях.