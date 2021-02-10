МХП торік інвестував 200 мільйонів у соціальні проєкти

МХП торік інвестував 200 мільйонів у соціальні проєкти

PR
Укрінформ
У 2020 році агрохолдинг МХП спрямував на проєкти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) понад 200 млн ​​грн.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.  

Зазначається, що найбільшу увагу МХП приділяв напрямку соціально-культурної сфери, куди були спрямовані 77% коштів. Так, на допомогу державі та громадам у боротьбі з коронавірусом було виділено понад 85 млн грн, на реалізацію сталих соціальних проєктів направили майже 35 млн грн, 13 млн грн пішли на підтримку навчальних закладів тощо.

МХП виділив понад 85 млн грн на подолання епідемії COVID-19

МХП виділив понад 85 млн грн на подолання епідемії COVID-19

У холдингу звертають увагу, що загалом у 2020 році були реалізовані близько 500 КСВ-проєктів. Проведені 3 конкурси мікрогрантів, зокрема Національний конкурс «Час діяти, Україно!», 60 переможців якого отримали до 50 тис. грн на реалізацію своїх ініціатив. 

В межах трьох конкурсів мікрогрантів підтримано 94 проєкти на загальну суму 4,7 млн грн

У межах трьох конкурсів мікрогрантів підтримано 94 проєкти на загальну суму 4,7 млн грн

Як і планувалося, уточнили в МХП, була масштабована робота створеного у кінці 2019 року Благодійного фонду «МХП – Громаді», який є головним інструментом КСВ-діяльності холдингу. Сьогодні проєкти фонду охоплюють всю Україну, він також є інтелектуальним центром експертизи й посередником у роботі з іншими українськими та міжнародними донорами. Головним досягненням «МХП – Громаді» стала активна участь у подоланні пандемії COVID-19 у Черкаській та Вінницькій областях. 

«2020 рік усім приніс неочікуваний сюрприз у вигляді жорсткого карантину. На перший погляд, КСВ-діяльність також мала б залягти на дно і чекати кращих часів. Які контакти з громадами, реалізація проєктів, коли громадськість вимушена була закритися вдома від страху захворіти на коронавірус? Але ми відкрили для себе новий інструмент вирішення суспільних проблем – в одній з областей, де веде свою діяльність МХП, створили платформу «Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19», завдяки якій об’єднали зусилля бізнесу, влади та громади для допомоги лікарням регіону. Спільно нам вдалося зібрати близько 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом», –   розповіла директорка БФ «МХП – Громаді» Тетяна Волочай.

За її словами, схожа ситуація була і на Вінниччині, де спільний внесок у подолання хвороби склав 16 млн грн. Відтак  холдинг отримав успішні кейси для подальшої роботи – окрім коштів МХП у проєкти громад будуть залучати кошти партнерів. Розвиваючи таким чином культуру благодійності та корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

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У холдингу стверджують, що за останній рік інвестиції МХП у сфері співпраці з партнерськими організаціями зросли на 25%. Розвиток цього напряму є пріоритетом у КСВ-діяльності компанії у 2021 році.

Підписання меморандуму про співпрацю між МХП та Укргазвидобуванням

Підписання меморандуму про співпрацю між МХП та Укргазвидобуванням

"У 2020 році ми підписали меморандуми про співпрацю та втілили перші спільні проєкти з АТ «Укргазвидобування» та Релігійною Місією «Карітас-Спес» Римсько-католицької церкви в Україні. Благодійний фонд активно взаємодіє з Програмою розвитку ООН: вже реалізували спільний з ними та Черкаською агенцією регіонального розвитку проєкт «Громадські майстерні», залучаємо ПРООН до нашого сталого проєкту «Село. Кроки до розвитку». Загалом у минулому році для реалізації наших проєктів були залучені понад 300 партнерських організацій, задіяні близько 200 волонтерів", – відзначив заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.

«Громадські майстерні» – спільний проєкт МХП, Черкаської агенції регіонального розвитку та ПРООН
Громадські майстерні» – спільний проєкт МХП, Черкаської агенції регіонального розвитку та ПРООН

За його словами, мета у цьому році – збільшити участь міжнародних донорів у житті громад, де присутні потужності МХП. Всі практичні дії націлені на сприяння активності людей, які там проживають. Від  ініціативності та бажання цих людей залежить добробут їхніх населених пунктів, додав Лещенко.

Кінопокази сучасного українського кіно у спільному проєкті БФ «МХП – Громаді» та Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!»
Кінопокази сучасного українського кіно у спільному проєкті БФ «МХП – Громаді» та Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!»

Фото: МХП

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