МХП торік інвестував 200 мільйонів у соціальні проєкти
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Укрінформ
У 2020 році агрохолдинг МХП спрямував на проєкти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) понад 200 млн грн.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.
Зазначається, що найбільшу увагу МХП приділяв напрямку соціально-культурної сфери, куди були спрямовані 77% коштів. Так, на допомогу державі та громадам у боротьбі з коронавірусом було виділено понад 85 млн грн, на реалізацію сталих соціальних проєктів направили майже 35 млн грн, 13 млн грн пішли на підтримку навчальних закладів тощо.
У холдингу звертають увагу, що загалом у 2020 році були реалізовані близько 500 КСВ-проєктів. Проведені 3 конкурси мікрогрантів, зокрема Національний конкурс «Час діяти, Україно!», 60 переможців якого отримали до 50 тис. грн на реалізацію своїх ініціатив.
Як і планувалося, уточнили в МХП, була масштабована робота створеного у кінці 2019 року Благодійного фонду «МХП – Громаді», який є головним інструментом КСВ-діяльності холдингу. Сьогодні проєкти фонду охоплюють всю Україну, він також є інтелектуальним центром експертизи й посередником у роботі з іншими українськими та міжнародними донорами. Головним досягненням «МХП – Громаді» стала активна участь у подоланні пандемії COVID-19 у Черкаській та Вінницькій областях.