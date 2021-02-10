Печерський райсуд може забрати у НАБУ справу ПриватБанку — Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що Печерський райсуд столиці може ухвалити рішення, яким забере у НАБУ справу Приватбанку.

Про це, передає Укрінформ, директор НАБУ Артем Ситник заявив під час пресконференції.

"Зараз назріває рішення Печерського райсуду, щоб забрати справу Приватбанку", - сказав він.

За словами Ситника, Печерський райсуд уже не вперше втручається у слідство НАБУ. Як приклад він назвав кримінальне провадження, у якому фігурує заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Ситник заявляв, що НАБУ відчуває постійний тиск у ході слідства у справі щодо виведення грошей із Приватбанку його колишніми власниками.

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26 серпня 2020 року "Слідство.Інфо" випустила фільм-розслідування «Зірвати банк». Журналісти з власних джерел отримали таємний звіт щодо ПриватБанку детективної агенції Kroll. Відповідно до його даних, Ігор Коломойський та його бізнес-партнери незаконно вивели через фінансову установу 5,5 млрд дол. Виведення коштів реалізовувалося через кіпрську філію ПриватБанку. Національний банк, у свою чергу, «не бачив», як гроші залишали Україну — оскільки не вважав острівне відділення закордонним.