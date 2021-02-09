Україна може отримати від Світового банку $90 мільйонів позики за COVID-вакцинацію

Міністерство фінансів, МОЗ та Світовий банк напрацьовують питання можливої реалізації проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», що передбачає позику для України в сумі 90 млн дол.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає Укрінформ.

«Мінфін підтримує ініціативи Світового банку з реалізації спільного з МОЗ проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні. Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, а тому їх спрямування має бути обґрунтованим та раціональним. Окрім того, маємо максимально виконати всі зобовʼязання, щоб покращити інвестиційний мікроклімат в Україні», - сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Так, за даними пресслужби, на нараді Мінфіну, МОЗ та Світового банку обговорювалося питання підтримки сфери охорони здоров’я у частині проведення вакцинації від COVID-19, що передбачає поповнення загального фонду державного бюджету. Йдеться про те, що показником виконання буде визначено відсоток осіб групи ризику, які отримали вакцинацію від COVID-19 відповідною кількістю доз.

Отже, за умови проведення вакцинації 10 млн осіб, які належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 млн дол., підкреслили в міністерстві.

«За результатами наради вирішено надалі продовжувати комунікацію щодо реалізації цього проєкту та здійснення всіх процедур, повʼязаних із вакцинацією в Україні», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. вакцини BioNTech/Pfizer. Загалом в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина вводиться двічі.

Також Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Уповноваженим представником компанії Sinovac Biotech на території України є АТ «Лекхім».

Окрім цього, Україна днями має підписати контракти на постачання 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці вакцини розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Постачання вакцин здійснюватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, яка визначена урядом України для закупівлі вакцини проти коронавірусної хвороби.

В Україні станом на 9 лютого лабораторно підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу, з них за добу – 2 656.