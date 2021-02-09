Середня зарплата в грудні становила понад 13,3 тисячі - ПФУ

Пенсійний фонд України затвердив середній показник заробітної плати за грудень у сумі 13 320 грн 55 коп.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду України у Фейсбуці.

«Затверджено показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року та за 2020 рік, яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається в оприлюдненій інфографіці, показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії за грудень 2020 року склав 13 320 грн 55 коп.

Також повідомляється, що показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії за 2020 рік склав 10 340 грн 35 коп.