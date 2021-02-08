Проданий торік готель «Слов’янський» на Чернігівщині вп’яте виставляють на торги

"Президентський" готель "Слов’янський" у місті Новгороді-Сіверському Чернігівської області, що був проданий у вересні 2020 року, Фонд держмайна знову виставляє на аукціон.

Відповідне оголошення розміщене у Фейсбуці на сторінці регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, передає Укрінформ.

"Вже 4 березня - онлайн аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський" загальною площею 4883,9 м2", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що стартова ціна об’єкта приватизації - 52,6 млн грн.

Як раніше інформувало агентство, готель "Слов’янський" у Новгороді-Сіверському продали з четвертої спроби 15 вересня 2020 року за понад 28,8 млн грн єдиному учаснику торгів Роману Кійовському. Проте пізніше угоду з покупцем розірвали, оскільки він не сплатив грошей за об’єкт. Близько 3 млн грн гарантійного внеску учасника торгів пішли в державний бюджет.

4-зірковий готель "Слов’янський" був збудований державним коштом у 2004-2005 роках за ініціативи Президента України Леоніда Кучми з єдиною метою: одноразово прийняти глав трьох держав. Витратили на нього 108 млн грн, за тодішнім курсом - 20 млн дол. США. Площа готелю - близько 5 тис. кв. м. Заклад має 30 номерів різних категорій, ресторан, конференц-зал, салон краси, тренажерний зал, більярд-клуб, турецьку лазню, сауну з басейном, диско-бар. У складні майнового комплексу є також котельня та гараж.

Готель зведений на насипному ґрунті, який за кілька років після введення об’єкта в експлуатацію, став просідати. Внаслідок цього почалася руйнація водогону, каналізації, газової котельні, цоколю фасаду, даху, гостьових номерів. Порятунок готелю від сповзання у прірву державі обходиться дуже дорого.