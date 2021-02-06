Данія збудує в Північному морі «енергетичний острів»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
На площі 120 тисяч кв. м (приблизно дорівнює 18 футбольним полям) розмістять 200 вітрових генераторів, здатних забезпечити електроенергією три мільйони домогосподарств.
Будівельні роботи мають розпочатися до 2026 року.
Зазначається, що у майбутньому площа острова, який належатиме наполовину державі, наполовину - приватному сектору, може зрости втричі.
Припускають, що острів забезпечуватиме електрикою і сусідні країни.
Окрім того, біля берегів острова Борнгольм у Балтійському морі Данія планує побудувати ще один такий острів, меншого розміру. Вже підписані угоди, за якими енергія з нього піде до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.
Згідно з ухваленим у Данії Актом про клімат, країна планує у найближчі 10 років скоротити викиди парникових газів на 70% у порівнянні з 1990 роком, а до 2050-го повністю вийти на нульовий рівень.