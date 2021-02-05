Нацбанк збільшив річний е-ліміт на закордонні інвестиції населення до €200 тисяч

Національний банк удвічі, до 200 тис. євро, збільшує з 5 лютого е-ліміт для переказу коштів фізичних осіб за кордон або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, відкриті в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Серед операцій, на які збільшено е-ліміт, - здійснення інвестицій за кордон, розміщення коштів на власних іноземних рахунках, переказ коштів за договором страхування життя та надання позики нерезидентам.

За оцінками Національного банку, це рішення істотно не вплине на функціонування валютного ринку України, в тому числі з огляду на те, що фізичні особи вже понад рік мають можливість вільно купувати безготівкову іноземну валюту без будь-яких зобов’язань та підстав.

"У 2020 році фізичні особи в межах e-ліміту перерахували за кордон близько 274 млн євро. Ця сума менша за середньоденний обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку", – зазначив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

У НБУ додали, що позитивна ситуація на валютному ринку створює "належні передумови для поступової лібералізації валютного регулювання, черговим кроком якої є підвищення відповідного е-ліміту".

"Повне зняття е-ліміту на здійснення фізичними особами інвестицій за кордон є одним із пріоритетів Національного банку, передбачених Дорожньою картою валютної лібералізації. Це стане можливим після остаточного ухвалення та імплементації пакета законопроєктів щодо протидії BEPS (Плану протидії розмивання бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування)", - зазначили в регуляторі.

Також Нацбанк продовжує сприяти використанню цифрових аналогів паперових документів. Так, банкам і небанківським фінансовим установам дозволено під час валютних операцій з фізособами використовувати цифрові паспорти в мобільному застосунку "Дія", якщо є необхідні технологічні можливості.

Ці зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 3 лютого 2021 року №14 та набувають чинності з 5 лютого 2021 року.

Як повідомлялось, із 7 лютого 2019 року Національний банк на виконання Закону України "Про валюту і валютні операції" запровадив е-ліміт в розмірі 50 тис. євро на окремі валютні операції фізичних осіб з переказу ними коштів з України або на поточні рахунки нерезидентів – юридичних осіб, відкриті в Україні. З 18 грудня 2019 року річний е-ліміт для валютних операцій фізосіб збільшено до 100 тис. євро.