За рік частка непрацюючих кредитів у банках знизилася до 41% - НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках знизилася з 48,4% (на 1 січня 2020 року) до 41% (на 1 січня 2021 року).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зрушенню у врегулюванні непрацюючих кредитів сприяли розроблені Національним банком вимоги до організації процесу управління проблемними активами. На їхнє виконання банки подали стратегії управління NPL, у яких визначилися з підходами до врегулювання непрацюючих активів.

Крім цього, у 2020 році були визначені критерії для списання активів, за якими не очікується повернення боргу. Кабінет Міністрів відповідно затвердив заходи з управління проблемними активами державних банків.

Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп. Масштабну роботу з очищення портфелів від непрацюючих кредитів зробили державні банки. Наприкінці червня 2020 року рада з фінансової стабільності ухвалила представлені державними банками трирічні плани з врегулювання NPL.

Загалом за 2020 рік вони списали 30,6 млрд в нацвалюті та 3,1 млрд у доларовому еквіваленті в інвалюті зарезервованої заборгованості. З урахуванням цих заходів, державні банки у минулому році скоротили частку непрацюючих кредитів з 63,5% до 57,4%.

Також значну роботу з очистки від непрацюючих кредитів проробили банки з іноземним капіталом (не враховуючи банків з капіталом РФ), у яких частка NPL за 2020 рік знизилася з 16% до 12,3%. Надалі іноземні банки планують використовувати заходи списання і продажу та очікують добровільного врегулювання боргів.

Банки з українським капіталом за рік знизили частку NPL з 18,6% до 14,6%. Їхнім основним інструментом зі скорочення непрацюючих кредитів теж є списання та продаж.

У разі успіху реалізації стратегій управління NPL очікується, що банки втричі зменшать їх обсяг. Це дозволить вже на початку 2023 року скоротити частку непрацюючих кредитів до 24%, а у разі суттєвого зростання кредитування рівень NPL знизиться до менше 20%.

«Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їхній капітал. Адже рівень резервування становить 98%. Проте така частка непрацюючих кредитів – це не лише тягар для банків, а і питання їхньої інвестиційної привабливості, яку потрібно підвищувати", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік обсяг проблемних кредитів в українських банках уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% і на 1 січня 2020 року становив 48,4% (-4,5 в.п. за 2019 рік).