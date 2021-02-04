Верховний Суд зняв арешт із рахунків Промінвестбанку

Верховний Суд задовольнив касацію Промінвестбанку та скасував арешт його акцій, нерухомого майна та рахунків у інших банках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання "Фінклуб".

Зазначається, що рішенням від 27 січня Верховний Суд скасував відповідні постанови Господарського суду Києва від 10 березня 2020 року та Північного апеляційного госпсуду від 1 вересня 2020 року.

Цими судовими постановами на вимогу ТОВ «Крим дівелопмент» було накладено арешт на акції, нерухомість, майнові права Промінвестбанку та його рахунки в інших банках (в межах суми стягнення 169,8 млн дол.), а також було заборонено банку проводити ліквідацію або реорганізацію.

У виданні зазначають, що «Крим дівелопмент» пов'язана з Ігорем Коломойським і його партнерами. Це одна з компаній, яка на підставі рішення Гаазького суду стягує з РФ компенсацію за нерухомість, відібрану в них у Криму після його анексії Росією.

Верховний Суд 14 січня 2021 року відмовився задовольнити скаргу російського «Внєшекономбанку» до Міністерства юстиції щодо заборони продажу акцій Промінвестбанку. Цією ухвалою ВЕБ.РФ було відмовлено у наданні дозволу на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

Як повідомлялось, Стокгольмський арбітраж заборонив Мін’юсту примусовий продаж 99,77% акцій Промінвестбанку, які були зареєстровані на ВЕБ.РФ, до вирішення арбітражем питання, чи порушує зазначена реалізація акцій норми міжнародного права. Однак Верховний Суд погодився з висновком Київського апеляційного суду, що виконання згаданого арбітражного рішення про вжиття забезпечувальних заходів призвело б до зупинення виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі від 2 травня 2018 року. Цим рішенням було задоволено позов низки компаній, пов’язаних із Коломойським і його партнерами, щодо стягнення з Росії 159 млн дол. як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в Криму після анексії РФ.

У березні 2020 року 99,77% Промінвестбанку продали за 268,7 млн грн на біржі ПФТС. Переможцем аукціону стала компанія «Фортіфай», серед засновників якої з’явилися люди Коломойського. Пізніше бізнесмен і банкір Сергій Тігіпко вирішив купити «Фортіфай», і НБУ дозволив цю угоду.

Фото: tsn.ua.