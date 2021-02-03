Уряд продовжив проєкт щодо дистанційної оплати за компослуги до 31 грудня

Кабінет Міністрів України продовжив до 31 грудня 2021 року термін реалізації експериментального проєкту щодо формування навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комунальних послуг серед одержувачів пенсій та грошової допомоги.

Відповідна постанова «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 p. № 287» була ухвалена урядом без обговорення на засіданні в середу, 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 8 квітня 2020 року № 287 «Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 34, ст.1129), замінивши в абзаці другому цифри «2020» цифрами «2021», - ідеться в проєкті постанови.

Водночас у пояснювальній записці до документу зазначається, що проєктом акту пропонується продовжити термін реалізації експериментального проєкту щодо формування навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комунальних послуг серед одержувачів пенсій та грошової допомоги до 31 грудня 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність прийняття акту зумовлена продовженням застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на черговому засіданні 8 квітня 2020 року прийняв постанову «Про реалізацію ініціатив, спрямованих на розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення». Нею, зокрема, запроваджено експериментальний проект щодо дистанційної оплати житлово-комунальних послуг одержувачами пенсій та грошової допомоги. Проект реалізовується за підтримки уповноважених банків та АТ «Укрпошта».