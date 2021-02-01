Поточного тижня курс гривні практично не зміниться - експерт

На поточному тижні очікується, що на готівковому ринку курс гривні до долара збережеться незмінним.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо збереження поточної динаміки курсу долара до гривні на міжбанку при збереженні курсів на готівковому ринку. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень десь на рівні 28,1 грн, а готівковий долар у банках залишиться приблизно на рівні 28,1/28,3 грн", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень курс національної валюти в різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано. Гривня торгувалася у вузькому діапазоні 28,13-28,03 грн за дол.

З минулого понеділка офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, знизився з 28,16 грн за дол. до 28,19 грн за дол. (-0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизились з 28,10/28,11 грн за дол. до 28,04/28,05 грн за дол.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень не змінилися і залишаються на рівні в 28,00/28,20 грн за дол.

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Як повідомляв Укрінформ, після новорічних свят на готівковому валютному ринку відновився попит населення на іноземну валюту. Обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням з початку 2021 року станом на 20 січня становив 57 млн ​​дол. Водночас середньодобове значення курсу гривні до долара в січні 2021 року практично не змінилося порівняно із груднем 2020 року. Чиста купівля валюти Національним банком України з початку 2021 року станом на 20 січня становила 20 млн дол.