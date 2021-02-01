САП оскаржила рішення Печерського суду щодо справи «ВіЕйБі Банку» - НАБУ

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржили рішення Печерського районного суду міста Києва від 21 січня 2020 року, яке стосується справи «ВіЕйБі Банку», до Апеляційної палати ВАКС.

Про це інформує пресслужба НАБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сторона обвинувачення оскаржила рішення Печерського райсуду від 21 січня 2020 року в законний спосіб, тобто до АП ВАКС», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ заявляють, що «Печерський райсуд міста Києва вдруге незаконно втрутився в розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання 1,2 млрд грн кредиту НБУ, наданого «ВіЕйБі Банку».

«Цього разу, крім «традиційного» питання підслідності (читай — забрати справу в НАБУ і передати іншому органу на розслідування), вирішити яке зобов’язали Генерального прокурора, 21 січня 2021 року суд в мотивувальній частині «вирішив», що підозри, повідомлені організаторам схеми ще в листопаді 2019 року, необґрунтовані. Також суд в контексті розслідування зазначеного злочину угледів конфлікт інтересів в діях Артема Ситника як директора НАБУ, що, на думку судді, є аргументом для зміни органу досудового розслідування. Жодна з наведених позицій судом не мотивована», - стверджують у відомстві.

У НАБУ заявляють, що таке рішення Печерського райсуду є незаконним із низки причин.

Зокрема, як зазначається, злочини, які розслідують НАБУ та САП, мають виключну підслідність, і це означає, що справи, які за законом мають розслідувати НАБУ та САП, забирати і передавати іншим органам досудового розслідування не можна.

«Суд загальної юрисдикції, яким є Печерський райсуд, не може ухвалювати рішення в кримінальному процесі — розкрадання 1,2 млрд грн кредиту НБУ, наданому «ВіЕйБі Банку», досліджують в межах кримінального провадження. Рішення у справах НАБУ та САП за законом може ухвалювати виключно Вищий антикорупційний суд, який під час розгляду запобіжних заходів визнав підозри задіяним у схемі особам обґрунтованими», - зазначили у НАБУ.

У відомстві пояснили також, що злочини розслідують детективи НАБУ, а не директор НАБУ, який не має слідчої функції та не є керівником органу досудового розслідування за законом.

«Тому говорити про якийсь конфлікт інтересів взагалі не можна. Директор НАБУ не може входити до групи детективів, які розслідують злочин. Детективи у розслідуванні є незалежними, і це гарантується Законом «Про Національне антикорупційне бюро», - уточнили в установі.

Також у НАБУ поінформували, що «органом, який уповноважений визначати наявність конфлікту інтересів у діях посадовців за законом є Національне агентство з питань запобігання корупції, а не Печерський райсуд столиці».

«Фактично ми є свідками чергової спроби незаконного втручання в розслідування НАБУ та САП. До того в червні 2020 року цей же суд, із порушенням підсудності, ухвалив рішення, за яким фактично справу «ВіЕйБі Банку» мали закрити. Апеляційна Палат ВАКС скасувала це рішення — розслідування відновили. Відтоді адвокати підозрюваних неодноразово подавали і згодом відкликали заяви, скеровані, фактично заради одного — забрати справу в НАБУ», - зазначається у повідомленні.

У відомстві уточнили, що їх «насторожує системність, із якою Печерський районний суд ухвалює незаконні рішення у справах НАБУ та САП, а згодом — фізично блокує апеляційне оскарження, не віддаючи матеріали до АП ВАКС. Тим самим судді допомагають особам, викритим на корупційних зловживаннях, уникнути відповідальності за шкоду, завдану інтересам держави», - зазначили у відомстві. Раніше ЗМІ повідомляли, що Печерський районний суд міста Києва зобов'язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову розглянути клопотання адвоката олігарха Олега Бахматюка про вирішення спору про підслідність справи «Віейбі банку», у якій він фігурує. Окремо суддя за матеріалами скарги адвоката Бахматюка визнав необґрунтованими підозри у справі ВіЕйБі банку.

Як повідомлялося, 29 липня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала закриття кримінального провадження стосовно власника ПАТ "ВіЕйБі Банку" - підозрюваного у справі щодо заволодіння 1,2 млрд гривень рефінансування Національного банку України "ВіЕйБі банком".

Таким чином колегія суддів апеляційної інстанції скасувала рішення Печерського районного суду м. Києва, яким було зобов'язано Офіс генерального прокурора закрити справу.

Також раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB банку Олега Бахматюка.

Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі перебуває за межами України.