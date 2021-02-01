Укроборонпром уперше провів аудит звітності згідно з міжнародними стандартами

Державний концерн "Укроборонпром" уперше провів аудит комбінованої звітності згідно з міжнародними стандартами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті концерну.

Аудит комбінованої звітності складався з двох етапів. Перший етап передбачав перевірку фінансових звітностей 13 підприємств, які становлять суспільний інтерес (підпадають під критерії обов’язкового аудиту звітності відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні") за 2019 рік. Другий етап – аудит комбінованої фінансової звітності Укроборонпрому за 2018-2019 роки.

За підсумками першого етапу аудитори випустили 11 звітів із застереженням, одну відмову від надання думки та одну негативну думку. Виявлено, що облік на рівні підприємств був некоректний ще до впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і не був відкоригований під час впровадження цих стандартів.

Перша частина другого етапу закінчилась 29 грудня 2020 року випуском звіту аудитора за 2018 рік з негативною думкою. Основою для негативної думки аудитора стали такі фактори як: неузгодженість в Укроборонпромі облікових політик та недоліки процесу фінансового звітування; неузгодженість внутрішньогрупових розрахунків; непрозорість визначення оподатковуваного прибутку та частки прибутку, яка підлягають сплаті до бюджету; відсутність належних облікових даних тощо.

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Звіт був призначений виключно для інформування та використання управлінським персоналом концерну у зв'язку із переходом на МСФЗ. Надалі перша комбінована фінансова звітність буде підготовлена та надіслана аудитору – компанії Baker Tilly Україна.

Як повідомлялося, Baker Tilly Україна стала переможцем аукціону на електронній платформі ProZorro щодо проведення аудиту консолідованої звітності ДК "Укроборонпром".