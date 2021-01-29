В Укрзалізниці очікують, що ТСК виявить першопричини проблем у товаристві

Тимчасова слідча комісія з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" допоможе виявити першопричини проблем компанії, які накопичувалися роками.

Таке сподівання висловив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак, повідомляє Укрінформ із посилання на сайт УЗ.

«Сподіваємося, що ТСК з її широкими повноваженнями зможе нам в цьому допомогти. Відкриті до співпраці!», —зазначив Жмак.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 27 січня утворили Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця". Планується забезпечення неупередженої і прозорої перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця», розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників. Також буде перевірено фахову відповідність членів правління та наглядової ради Укрзалізниці, долучених до процесів управління акціонерним товариством, на підставі вимог законодавства.

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Головою ТСК обрано народного депутата Юлію Гришину (фракція партії "Слуга народу"), а її заступником - члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Федора Христенка.

До складу комісії також увійшли народні депутати з фракцій "Слуги народу", "Батьківщини" та груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра".

Передбачено, що Верховна Рада заслухає звіт ТСК про виконану роботу не пізніше шестимісячного строку з дня утворення комісії.