Неплатоспроможні банки торік отримали 4,3 мільярда - Фонд гарантування

У 2020 році надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4 323,8 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зокрема, від продажу активів, що здійснюється через електронні аукціони, які проходять за відкритою та прозорою процедурою, банки отримали 4 016,6 млн грн. Такого обсягу надходжень від продажу вдалося досягти незважаючи на те, що значну частину активів, у тому числі найбільш ліквідних, було продано в попередні роки. До того ж в багатьох неплатоспроможних банках, переданих в управління Фонду, процедуру ліквідації вже завершено.

"У період запровадженого в Україні загальнонаціонального карантину продажі активів не припинялися та проходили з дотриманням усіх його вимог", - зауважили у Фонді держмайна.

Зокрема, була організована віддалена робота працівників Фонду і надана всебічна дистанційна підтримка інвесторам, які виявили бажання взяти участь в електронних торгах у системі Prozorro.Продажі та на міжнародних майданчиках. Це дало змогу Фонду навіть у таких складних економічних умовах досягти значних результатів – за підсумками минулого року було проведено 1144 успішних аукціонів.

Найбільше коштів від реалізацій активів у 2020 році отримали: АТ «Дельта Банк» - 971,2 млн грн, ПАТ «КБ «Надра» - 780,4 млн грн, АТ «ВТБ Банк» - 561,9 млн грн, ПАТ «ВіЕйБі Банк» - 380,9 млн грн та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» - 321,5 млн грн.

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Окрім надходжень від продажу активів у 2020 році неплатоспроможні банки отримали 285,8 млн грн від погашення кредитів та 21,4 млн грн - від оренди майна.

Станом на 1 січня 2021 року Фонд здійснює ліквідацію 46 банків.