Кредиторам неплатоспроможних банків у жовтні виплатили 478 мільйонів

У жовтні 2020 року банки, що знаходяться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) задовольнили вимоги кредиторів на суму 477,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Протягом жовтня 2020 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 477,6 млн грн. Із зазначеної суми на погашення вимог Фонду, що виникли у т.ч. на покриття витрат на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано майже 127,3 млн грн, на погашення вимог вкладників-фізосіб понад гарантовану суму – 1,4 млн грн, на погашення вимог юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 307,7 млн грн.

Загалом протягом січня-жовтня 2020 року сума погашення вимог кредиторів становила 7,267 млрд грн, з яких 4,07 млрд грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (у т.ч. 3,95 млрд грн – НБУ). В цілому, станом на 1 листопада 2020 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на 51,94 млрд грн, з яких 15,57 млрд грн виплачено забезпеченим кредиторам (у т.ч. 14,34 млрд грн – НБУ).

На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків.

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Як повідомлялося, станом на 1 листопада 2020 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 58 позовних заяв щодо 42 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 743 особи. Загальна сума позовних вимог становить 98,4 млрд грн.