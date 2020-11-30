Кредиторам неплатоспроможних банків у жовтні виплатили 478 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Протягом жовтня 2020 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 477,6 млн грн. Із зазначеної суми на погашення вимог Фонду, що виникли у т.ч. на покриття витрат на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано майже 127,3 млн грн, на погашення вимог вкладників-фізосіб понад гарантовану суму – 1,4 млн грн, на погашення вимог юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 307,7 млн грн.
Загалом протягом січня-жовтня 2020 року сума погашення вимог кредиторів становила 7,267 млрд грн, з яких 4,07 млрд грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (у т.ч. 3,95 млрд грн – НБУ). В цілому, станом на 1 листопада 2020 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на 51,94 млрд грн, з яких 15,57 млрд грн виплачено забезпеченим кредиторам (у т.ч. 14,34 млрд грн – НБУ).
На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків.
Як повідомлялося, станом на 1 листопада 2020 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 58 позовних заяв щодо 42 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 743 особи. Загальна сума позовних вимог становить 98,4 млрд грн.