Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію за рекордною ціною

Під час торгів на "Українській енергетичній біржі" з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) зафіксовано ціновий рекорд – 1 608 грн/МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДП "Гарантований покупець".

У ході торгів було реалізовано майже 94 тис. МВт-год. електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) з періодом постачання в лютому 2021 року. Максимальна ціна окремого продукту, якої вдалося досягти завдяки конкурентній боротьбі, перевищила 1 608 грн/МВт-год.

«Це найбільша сума, яку покупці електроенергії запропонували за електроенергію з ВДЕ", - наголошується в повідомленні.

За даними державного підприємства «Гарантований покупець», середньозважена ціна електроенергії в об’єднаній енергосистемі України на 27 січня становить 1 606 грн/МВт-год.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня 2020 року Міністерство енергетики за участю ПрАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та Держенергоефективності провело узгоджувальну нараду щодо організації аукціонів з продажу «зеленої» електроенергії у 2021 році. Зокрема, враховувалися: фактичний стан реалізації об’єктів відновлюваної енергетики, плани розвитку галузі відповідно до Енергетичної стратегії України до 2035 року та технічна спроможність енергосистеми України до інтеграції нових потужностей з постачанням ВДЕ.