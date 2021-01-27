Україна піднялась на 11 місце у світовому виробництві сталі

У 2020 році Україна виплавила 20,62 млн тонн сталі та піднялась із тринадцятого на одинадцяте місце у світовому рейтингу виробників цієї продукції.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

За даними Worldsteel, за 2020 рік у світі вироблено близько 1,39 млрд тонн чавуну (1,30 млрд тонн доменним способом і 86,59 млн тонн прямим відновленням). Це на 0,9% менше, ніж за 2019 рік.

Перше місце в світовому виробництві чавуну, як і раніше, належить Китайській Народній Республіці, металурги якої за 2020 рік виплавили 887,52 млн тонн цієї продукції (на 4,3% більше, ніж за 2019 рік). Частка китайського чавуну у світовому виробництві за минулий рік становила 64,0%.

Друге місце серед світових виробників чавуну у 2020 році зберегла Індія (100,87 млн тонн; на 9,1% менше, ніж у 2019 році), третє – Японія (61,60 млн тонн; на 17,8% менше), четверте – Росія (51,68 млн тонн; на 1,0% більше), п'яте – Південна Корея (45,63 млн тонн; на 4,0% менше).

Україна за підсумками 2020 року посіла дев’яте місце серед 40 світових виробників чавуну, виплавивши за цей період 20,42 млн тонн даної продукції, на 1,8% більше, ніж за 2019 рік.

Читайте також: Україна залишилася на 9 місці у світовому виробництві чавуну

Світова виплавка сталі за 2020 рік становила 1,83 млрд тонн, що на 0,9% менше, ніж у 2019 році. Лідером серед світових виробників цієї продукції також є Китайська Народна Республіка, де за вказаний період виплавили 1,05 млрд тонн сталі (на 5,2% більше, ніж за 2019 рік). Частка КНР у світовому виробництві сталі становила 57,6%.

За Китаєм у ТОП-5 виробників сталі йдуть: Індія (99,57 млн тонн; на 10,6% менше у порівнянні з 2019 роком), Японія (83,19 млн тонн; на 16,2% менше), Росія (73,40 млн тонн; на 2,6% більше) і США (72,69 млн тонн; на 17,2% менше).

Серед 62 країн-виробників сталі Україна за підсумками 2020 року піднялась на одинадцяте місце, виплавивши 20,62 млн тонн сталі, що на 1,1% менше, ніж за 2019 рік.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Worldsteel, за підсумками 2019 року Україна посіла десяте місце в світі з виробництва чавуну з показником 20,06 млн тонн і тринадцяте – за обсягами виплавки сталі, виробивши 20,85 млн тонн цієї продукції.

За підсумками І півріччя 2020 року Україна піднялася на дев’яте місце в світі із виробництва чавуну (9,98 млн тонн) і залишилася на тринадцятому за обсягами виплавки сталі (10,10 млн тонн).