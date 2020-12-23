Україна залишилася на 9 місці у світовому виробництві чавуну

У січні-листопаді 2020 року Україна залишилася на дев’ятому місці в світі із виробництва чавуну і на тринадцятому – за обсягами виплавки сталі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Усього, за даними Worldsteel, за січень-листопад 2020 року у світі вироблено близько 1,26 млрд тонн чавуну (1,18 млрд тонн доменним способом і 78,37 млн тонн прямим відновленням). Це на 1,5% менше, ніж за 11 місяців 2019 року.

Перше місце в світовому виробництві чавуну, як і раніше, належить Китайській Народній Республіці, металурги якої за січень-листопад 2020 року виплавили 812,90 млн тонн цієї продукції (на 4,2% більше, ніж за січень-листопад 2019 року). Частка китайського чавуну у світовому виробництві за 11 місяців цього року становила 64,4%.

Друге місце серед світових виробників чавуну у січні-листопаді 2020 року зберегла Індія (90,97 млн тонн; на 10,3% менше, ніж у січні-листопаді 2019 року), третє – Японія (55,96 млн тонн; на 18,8% менше), четверте – Росія ( 47,30 млн тонн; на 2,0% більше), п'яте – Південна Корея (41,32 млн тонн; на 5,2% менше).

Україна за підсумками 11 місяців 2020 року посіла дев’яте місце серед 40 світових виробників чавуну, виробивши за цей період 18,59 млн тонн даної продукції, на 0,7% більше, ніж за січень-листопад 2019 року.

Світова виплавка сталі за 11 місяців 2020 року становила 1,67 млрд тонн, що на 1,3% менше, ніж у січні-листопаді 2019 року.

Лідером серед світових виробників цієї продукції також є Китайська Народна Республіка, де за вказаний період виплавили 961,16 млн тонн сталі (на 5,5% більше, ніж за січень-листопад 2019 року). Частка КНР у світовому виробництві сталі становила 57,5%.

За Китаєм у ТОП-5 виробників сталі йдуть: Індія (89,39 млн тонн; на 12,3% менше, ніж за 11 місяців 2019 року), Японія (75,67 млн тонн; на 17,3% менше), США (66,07 млн тонн; на 17,9% менше) і Росія (65,18 млн тонн; на 0,6% менше).

Серед 62 країн-виробників сталі Україна за вказаний період опинилася на тринадцятому місці (18,71 млн тонн; на 3,0% менше, ніж за січень-листопад 2019 року).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Worldsteel, за підсумками 2019 року Україна посіла десяте місце в світі з виробництва чавуну з показником 20,06 млн тонн і тринадцяте – за обсягами виплавки сталі, виробивши 20,85 млн тонн цієї продукції.

За підсумками І півріччя 2020 року Україна піднялася на дев’яте місце в світі із виробництва чавуну (9,98 млн тонн) і тринадцяте за обсягами виплавки сталі (10,10 млн тонн).