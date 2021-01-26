Торік депозитний портфель банків збільшився майже на 31% – НБУ

Обсяг депозитного портфеля банків у національній валюті у 2020 році збільшився на 30,7%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"2020 рік, попри пандемію та карантинні обмеження, був сприятливим для зростання і здешевлення ресурсної бази банків. Обсяг депозитного портфеля банків у національній валюті у 2020 році зріс на 30,7%, у тому числі обсяг гривневих коштів бізнесу збільшився на 35% (оперативні дані)", - йдеться у повідомленні.

Гривневі вклади домогосподарств зросли на 26,4%, це – найвищі темпи зростання з 2010 року. Валютні вклади населення зросли на 2,2% у доларовому еквіваленті. Завдяки активнішому зростанню гривневих вкладів рівень доларизації депозитів населення знизився за рік на 0,9 в. п. до 41% (оперативні дані).

При цьому, вартість депозитів у 2020 році відчутно знизилася (оперативні дані). Ставки за новими бізнес-депозитами у гривні знизилися на 6,6 в. п. (до 3,8% річних), у валюті – на 1,2 в. п. (до 1,1% річних). За новими депозитами домашніх господарств у гривні ставки знизилися на 6,0 в. п. (до 8,0% річних), у валюті – на 1,2 в. п. (до 1,2% річних). Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження, зазначають у НБУ, зумовили тренд часткового перетікання коштів населення зі строкових депозитів на карткові та ощадні рахунки. Громадяни через невизначеність подальшого розвитку подій прагнули мати вільні гроші на випадок непередбачуваних витрат. Як наслідок, частка гривневих коштів на вимогу зросла за рік на 6 в. п. до 56% (дані за 11 місяців 2020 року).

Читайте також: Нацбанк хоче скасувати податок на доходи з депозитів

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Нацбанку заявили, що 2020 рік став першим роком за довгий час, коли відсоткові ставки стали однознакові, тобто нижче 10%. У 2021 році цей тренд збережеться, однак ставки майже досягли економічно обґрунтованого мінімуму.