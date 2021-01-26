НБУ оновив вимоги до банків, які зберігатимуть готівку регулятора

Національний банк України розширив та уточнив вимоги до банків, які залучатимуться до зберігання запасів готівки регулятора та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, для удосконалення процесу відбору уповноважених банків Національний банк уточнив та розширив критерії для відбору у питанні надання банками письмового звернення та необхідної інформації регулятору та розширив умови для припинення дії рішення НБУ та перегляду статусу уповноваженого банку. Також були деталізовані вимоги щодо направлення Національним банком на доопрацювання наданої інформації, уточнив умови щодо відмови в наданні банку статусу уповноваженого.

До того ж, регулятор встановив нові вимоги до банків щодо зобов’язань упродовж першого року діяльності у статусі уповноваженого банку забезпечити зберігання запасів готівки Національного банку в сумі не менше 1 млрд грн загалом на банк, а також забезпечити наявність щонайменше одного відокремленого підрозділу в регіоні не менше ніж у 30% областей упродовж двох років діяльності у статусі уповноваженого банку, у 60% областей – упродовж чотирьох років діяльності у статусі уповноваженого, у 80-100% областей – упродовж шести років діяльності у статусі уповноваженого банку.

До зберігання запасів готівки Національного банку не залучатимуться банки, якщо до них, до їхніх керівників або до власників істотної участі в них застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку №6 від 21 січня 2021 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Цей документ набирає чинності 26 січня 2021 року.

Як відомо, наразі функції зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни виконують підрозділи чотирьох уповноважених банків: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ПУМБ".