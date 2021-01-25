Шмигаль сказав, як вплине на економіку входження IFC в акціонери Укргазбанку

Входження Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у статутний капітал Укргазбанку є великим кроком для зменшення ролі держави в економіці та стане важливим індикатором для інвесторів.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час підписання кредитної угоди між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку, передає кореспондент Укрінформ.

"Це один з вагомих і великих кроків у реформуванні нашої держави - зменшення ролі держави в економіці. Це частина програми Президента України, це один з пунктів програми уряду України... Сьогодні це сигнал для інвесторів, для майбутніх партнерів України, що сюди треба і можна інвестувати", - заявив Шмигаль.

Він подякував партнерам з Міжнародної фінансової корпорації за допомогу і підтримку, надану під час реалізації низки проєктів в Україні.

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"Власне, Міжнародна фінансова корпорація для когось стане важливим індикатором, важливою ознакою того, що банківська система України є стабільним, надійним партнером для майбутніх інвестицій", - додав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання угод по наданню кредиту державному "Укрексімбанку" Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

Фото: Офіс Президента