Мінфін торік залучив до бюджету 382 мільярди від продажу облігацій

Міністерство фінансів України у 2020 році залучило 382,3 млрд грн до державного бюджету шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що 251,6 млрд грн було залучено за рахунок розміщення гривневих ОВДП. Еквівалент 130,8 млрд грн Мінфін залучив, розмістивши ОВДП номіновані в іноземній валюті на суму 3,8 млрд дол. США та 0,8 млрд євро.

На первинному ринку найбільший обсяг ОВДП придбав АТ "Приватбанк". За результатами 2020 року, відповідно до обсягів придбання ОВДП, рейтинг первинних дилерів на первинному ринку виглядає наступним чином: АТ "Приватбанк", ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "ОТП Банк, "ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Сітібанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "ПУМБ"АТ "Альфа-Банк", ПАТ АБ "Південний" та ПАТ "УкрСиббанк".

Лідером торгів ОВДП на вторинному ринку став ПАТ "Сітібанк".

Рейтинг первинних дилерів за обсягами торгівлі ОВДП на вторинному ринку в 2020 році: ПАТ "Сітібанк", АТ "ОТП Банк", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Альфа-Банк", ПАТ "Кредобанк", АТ "Ощадбанк", ПАТ АБ "Південний", ПАТ "Укрексімбанк", АТ "Приватбанк" та ПАТ "УкрСиббанк".

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Найбільшими інвесторами в ОВДП залишаються українські банки: станом на кінець 2020 року їх частка в загальній структурі власників ОВДП склала 52%.

Портфель ОВДП у власності банків зріс на 54% - з 337 млрд грн до 519 млрд гривень. Частка НБУ в загальному портфелі ОВДП зменшилась з 40,7% в 2019 році до 32,5% за результатами 2020 року. Юридичні особи збільшили свою частку більш ніж в 2 рази. Кількість облігацій в їх власності зросла з 26 млрд грн до 58 млрд грн (частка в загальному портфелі склала 5,8%). У 2020 році облігації у власності фізичних осіб зросли на майже 14% - з 9,7 млрд грн до 11,1 млрд гривень. Протягом 2020 року портфель ОВДП у власності нерезидентів зменшився з приблизно 117 млрд грн до 85 млрд грн (8,5% від загального обсягу ОВДП в обігу). Однак за перші три тижні 2021-го року кількість ОВДП у власності нерезидентів зросла майже на 6 мільярдів - до 90,9 млрд гривень.