Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще майже 9 мільярдів

Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще майже 9 мільярдів

Укрінформ
Міністерство фінансів 12 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 8,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначаєтьтся, що за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 січня 2021 року до державного бюджету залучено 8 927 129 894,70 грн. (за курсом НБУ).

Читайте також: Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще 8,7 мільярда

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 5 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 8,7 млрд грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-