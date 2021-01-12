Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще майже 9 мільярдів

Міністерство фінансів 12 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 8,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначаєтьтся, що за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 січня 2021 року до державного бюджету залучено 8 927 129 894,70 грн. (за курсом НБУ).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 5 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 8,7 млрд грн.