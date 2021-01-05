Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще 8,7 мільярда

Міністерство фінансів 5 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 8,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначаєтьтся, що за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 січня 2021 року до державного бюджету залучено 8 713 282 683,95 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 29 грудня на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до бюджету понад 23,6 млрд грн.