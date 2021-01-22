Нацбанк повідомив про зростання попиту на кредити у бізнесу та населення

Попит на бізнес-кредити у жовтні-грудні 2020 року збільшився вперше від початку коронакризи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опитувані НБУ про умови банківського кредитування.

Зазначається, що зацікавленість бізнесу в довгострокових позиках зростає два квартали поспіль. Головними чинниками пожвавлення попиту банки вважають зниження відсоткових ставок, потребу підприємств у капітальних інвестиціях та реструктуризацію боргів.

Банки пояснюють більшу лояльність умов кредитування високим рівнем ліквідності та посиленням конкуренції. Рівень схвалення кредитних заявок корпоративних клієнтів не змінився, втім, половина банків відзначила пом’якшення цінових умов за вже схваленими заявками.

Попит населення на кредити у четвертому кварталі минулого року також зростав. Кредитну активність стимулювали кращі споживчі настрої, збільшення витрат на товари тривалого вжитку та зниження відсоткових ставок за кредитами. Рівень схвалення заявок на споживчі кредити у жовтні-грудні збільшився, зростала строковість позик та поліпшувалися цінові умови.

Учасники опитування підтвердили також зростання попиту на іпотеку. Вперше з 2017 року відбулося суттєве пом’якшення умов іпотечного кредитування. Цьому сприяли позитивні очікування на ринку нерухомості та зниження вартості ресурсів переважно у великих банків.

Загалом понад 90% фінустанов оцінили боргове навантаження позичальників як середнє. Рівень закредитованості корпоративних клієнтів не змінився, домогосподарств – незначно зменшився, переважно за оцінкою великих банків.

Учасники опитування поліпшили оцінки всіх ризиків у ІV кварталі 2020 року, за виключенням операційного, який несуттєво зріс, в основному у великих банків. У найближчі три місяці респонденти прогнозують певне зростання ризиків, найсуттєвіше – валютного.

Респонденти НБУ позитивно оцінюють перспективи кредитування в наступні 12 місяців: 83% з них прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств, 74% – портфеля корпорацій. Банки й надалі очікують нарощування фондування: майже дві третини опитаних очікують збільшення депозитів домогосподарств, 60% – коштів підприємств.

Опитування проводилося із 17 грудня 2020 року до 11 січня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.