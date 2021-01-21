Торік ВВП скоротився на 4,4% – Нацбанк

За попередніми оцінками Національного банку падіння ВВП у 2020 році становило 4,4%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"За оцінками Національного банку, у 2020 році темп зниження реального ВВП становило 4,4%, що є меншим, ніж очікувалося в попередньому прогнозі (6%), зокрема через більш швидке відновлення економіки у другому півріччі", - сказав Шевченко.

З його слів, у поточному році економіка надолужить втрати від коронакризи, ВВП України зросте на 4,2%. Цьому сприятиме низка чинників. По-перше, подальше збільшення доходів громадян буде підтримувати стійкий внутрішній попит. По-друге, зменшення невизначеності щодо розвитку пандемії вплине на відновлення інвестиційної активності.

"У 2022-2023 роках економіка продовжить зростати стійкими темпами на рівні близько 4%. Очікується, що профіцит поточного рахунку у 2020 році сягне одного з найбільших рівнів в історії України – 4,8% ВВП. Проте у 2021-2023 роках поточний рахунок платіжного балансу повернеться до дефіциту", - спрогнозував Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, в уряді впевнені, що за підсумками 2020 року падіння ВВП в Україні не перевищить 4,8%