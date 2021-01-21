АрселорМіттал торік скоротив виробництво металургійної продукції

За підсумками 2020 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» скоротило виробництво чавуну на 6,9%, сталі - на 12,1% - до 4,9 млн тонн та 4,7 млн тонн відповідно. У 2019 році цих видів продукції було вироблено по 5,3 млн тонн.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті підприємства.

Виробництво прокату торік скоротилося на 7,6% - до 4,3 млн тонн (у 2019 році було 4,7 млн тонн).

"Результати виробництва у 2020 році, безпрецедентно складному для усього бізнесу, виявилися все ж кращими за усі песимістичні прогнози. Рівень виробництва основних видів продукції - чавуну, сталі, прокату - дійсно істотно знизився, але при цьому вдалося досягти високих показників з видобутку руди та відвантаження залізорудного концентрату. За підсумками року виробничий план гірничого департаменту було перевиконано, чому посприяли як кон'юнктура ринку, так і модернізація дробильно-збагачувального комплексу", - прокоментував генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.

За його словами, швидке відновлення ділової активності у другому півріччі допомогло підприємству мінімізувати втрати у виробництві та відвантаженні готової продукції.

На підприємстві успішно освоїли виробництво нових профілів на дрібносортному стані №3, що дозволило оптимізувати роботу та зупинити дрібносортний стан №1.

"Ми виконали свої обіцянки у контексті екологічних зобов'язань - зупинили двохванний сталеплавильний агрегат №6 мартенівського цеху та вивели з експлуатації першу ділянку блюмінга. Триває робота з модернізації основних технологічних агрегатів, як, приміром, масштабна реконструкція другого агломераційного цеху", - додав Лонгобардо.

Він висловив упевненість, що 2020 рік став поворотним для «АрселорМіттал Кривий Ріг» на шляху до оновлення потужностей та екотрансформації.

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у червні 2020 року завершило капітальний ремонт розливальної машини №4 доменного цеху №1 вартістю майже 20 млн грн.

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ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Компанію ArcelorMittal утворено 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.