Суд розблокував приватизацію Центренерго

Господарський суд міста Києва скасував наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 2018 року, чим фактично вказав на необхідність завершення розпочатих три роки назад процедур приватизації ПАТ "Центренерго".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"12 січня 2021 року рішенням Господарського суду міста Києва скасовано наказ Фонду державного майна України 13 грудня 2018 року, та вказано на необхідність завершення розпочатих процедур (приватизації — ред.)", - йдеться у повідомленні.

Завершення процедури приватизації передбачає продаж належного державі пакету акцій товариства не менше ніж за 5,98 млрд грн.

"Вартість можливих надходжень від приватизації ПАТ «Центренерго» у 10 разів перевищуватиме розмір коштів, отриманих від приватизації в 2019 році (547 млн грн) і в 20 разів – від приватизації в 2018 році (269 млн грн)", - наголошують в суді.

Як повідомлялося, наказом ФДМУ від 13 грудня 2018 року конкурс з приватизації "Центренерго" був визнаний таким, що не відбувся. У січні 2020 року Фонд держмайна розпочав повторну процедуру відбору радників з приватизації для "Центренерго" для аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року.

Пізніше, 23 січня 2020 року Господарський суд м. Києва задовольнив заяву ТОВ "Укрдонінвест" та заборонив Фонду вчиняти дії щодо приватизації ПАТ "Центренерго" до рішення по суті спору з компанією "Укрдонінвест Трейдинг", яка заявила про намір стягнути з "Центренерго" 1,44 млрд грн боргу за поставку вугілля. У відповідь Фондом було подано до Господарського суду міста Києва клопотання про скасування зазначених заходів забезпечення позову ТОВ "Укрдонінвест".

ПАТ "Центренерго" – енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії. Частка компанії у загальному обсязі виробленої в Україні електроенергії становить 8%. До складу компанії входять три теплові електростанції – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Сумарна проєктна потужність станцій – 7 695 МВт, що дорівнює близько 15% від загальної потужності електростанцій України. На електростанціях компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт, з яких 18 блоків – вугільні, а 5 призначені для використання газо-мазутного палива.