Крумханзл йде з посади голови правління ПриватБанку

Закінчується термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Повідомляється, що 23 січня закінчується термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, який очолював фінустанову протягом останніх трьох років.

Відповідно до українського законодавства, закінчення терміну дії контракту вимагає проведення процедури конкурсного відбору на посаду нового голови правління. Цей механізм забезпечує незалежність та професійність обраного керівника.

До призначення нового голови правління ПриватБанку виконуючою обов’язків буде Анна Самаріна, заступник голови правління ПриватБанку з питань фінансів.

Як повідомлялося, Петр Крумханзл очолив ПриватБанк на початку 2018 року. До того він працював операційним директором Home Credit China. З 2008 року по 2011 рік Крумханзл працював в Україні операційним директором "Райффайзен банку аваль", після чого повернувся до ЄС і зайнявся консалтингом у сфері фінансових послуг.