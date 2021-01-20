«Кузня на Рибальському» відкидає звинувачення щодо зриву поставки розвідувального корабля

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба “Кузні на Рибальському”.

"ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” наполягає на тому, що сумлінно виконало свої зобов’язання за контрактом про виготовлення середнього розвідувального корабля Laguna, незважаючи на пандемію і тиск влади. Підприємство зробило все можливе і навіть неможливе для доведення корабля до максимально високого рівня готовності. Це відбувалося за умов, коли Міністерство оборони як замовник ще у 2019 році припинило фінансування проєкту всупереч умовам контракту і власним зобов’язанням. У результаті ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” вклав в його реалізацію 300 мільйонів кредитних і власних обігових коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою прискорення передачі корабля замовнику, підприємство влітку 2020 року зверталось до Міністерства оборони з пропозицією розпочати ходові випробування. Але рішення про початок випробувань було погоджено МО восени, лише після рішення суду про перенесення строку передачі корабля.

"ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” вдасться до юридичного захисту своєї позиції та готує зустрічний позов.

Наголошуємо, що продукція вітчизняного виробника ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” якісна і дешевша у 4-5 разів за іноземні аналоги. Ми налаштовані на конструктивну співпрацю з Міністерством оборони України", - додають на заводі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони готує судовий позов до ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» через невчасне виготовлення та постачання середнього розвідувального корабля проєкту “Лагуна”. Відповідно до умов державного контракту, поставка корабля була визначена до 20 вересня 2019 року, однак підприємство не виконало зобов’язання за контрактом.

Контракт між Міністерством оборони та ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” на виконання державного оборонного замовлення було укладено 29 грудня 2017 року.