Миколаївське державне підприємство «Зоря»-«Машпроєкт» розпочинає перетворення на господарське товариство, яке має стати стане головним підприємством холдингу «Морські системи».

Про це повідомляє пресслужба ДП «Зоря»-«Машпроєкт» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«ДП «Зоря»-«Машпроєкт» розпочинає підготовку до перетворення на господарське товариство. Процес відбуватиметься у рамках загальної трансформації державного концерну «Укроборонпром», до складу якого входить підприємство. Відповідний наказ підписав генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. За планом перетворення ДП «Зоря»-«Машпроєкт» стане головним підприємством холдингу «Морські системи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, «Зоря»-«Машпроєкт» - відомий у світі розробник і виробник газових турбін та газотурбінних установок морського і загальнопромислового застосування. Частка експорту у загальному обсязі поставок становить ладає 90%.

Гусєв 21 грудня 2020 року підписав наказ про старт корпоратизації концерну.

Реформа Укроборонпрому передбачає, що 65 найперспективніших підприємств концерну об’єднають у новий державний оборонний холдинг. Будуть створені галузеві бізнес-одиниці (ГБО) у формі акціонерних товариств, які будуть об’єднані за напрямами: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів і спецхімії.

Створення холдингової компанії та ГБО має бути завершене у 2021 році. Буде запроваджено нову модель корпоративного управління відповідно до принципів і рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (прозорість, підзвітність, незалежне врядування, контроль). Діяльність керівного холдингу та ГБО контролюватимуть наглядові ради.