Відновлення попиту на валюту: цьогоріч населення вже купило $57 мільйонів - Данилишин

Обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням з початку 2021 року становив 57 млн. доларів США.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

«На готівковому валютному ринку після завершення новорічних світ відновився попит населення на іноземну валюту. Обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням з початку 2021 року становив 57 млн. доларів США", - написав Данилишин.

Він зазначив, що зниження обсягів торгів на міжбанківському ринку у січні 2021 року порівняно з груднем на понад 20% визначало відносно високу волатильність обмінного курсу гривні до долара США, яка згладжувалася валютними інтервенціями Національного банку.

Разом з тим, середньоденне значення курсу гривні до долара США у січні 2021 р. практично не змінилося порівняно з груднем 2020-го. Чиста купівля валюти Національним банком України з початку 2021 року становила 20 млн доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули 29,133 млрд дол. США (в еквіваленті).