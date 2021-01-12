Гривня почала зміцнюватися після незначного падіння в перші дні року - Данилишин

Ситуація на міжбанківському валютному ринку з початку 2021 року характеризується тенденцією до зміцнення курсу гривні до долара США.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

«Після незначного знецінення на початку 2021 року ситуація на міжбанківському валютному ринку характеризувалася тенденцією до укріплення курсу гривні до долара США. Інтервенції Національного банку у перший тиждень нового року були двосторонніми, що дозволило нейтралізувати ситуативні коливання курсу гривні на міжбанківському ринку", - написав Данилишин.

Він зазначив, що на готівковому валютному ринку пропозиція іноземної валюти також переважає над попитом, що є характерним для цього періоду року.

Читайте також: Експерт прогнозує зміцнення гривні до долара у I кварталі

Данилишин нагадав, що міжнародні резерви Національного банку на 1 січня 2021 року досягли 29,1 млрд дол. США, що є найвищим значенням з вересня 2012 року. Це відбулося як завдяки позитивному сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку, так і за рахунок переоцінки вартості фінансових інструментів у портфелі НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами експертів, у першому кварталі 2021 року гривня може зміцнитися до 26,0-26,5 грн за долар завдяки поверненню вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).