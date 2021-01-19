Польща побила історичний рекорд споживання газу за добу

У Польщі в понеділок, 18 січня, побито історичний рекорд добового споживання газу.

Про це у Твіттері інформує польський оператор газопроводів – компанія Gaz-System.

“Маємо рекорд! За минулу добу ми зафіксували найвищий в історії добовий попит споживачів на газ у нашій країні. Середня добова температура повітря становила мінус 10°C”, - йдеться в повідомленні Gaz-System.

Mamy rekord❗️Wczorajszej doby odnotowaliśmy najwyższe w historii dobowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz w naszym kraju. Średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła -10 °C. pic.twitter.com/CEru2VqdK4 — GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) January 19, 2021

Як повідомила компанія, за минулу добу споживання газу в Польщі склало близько 88 млн куб. метрів.

Як поінформував урядовий центр безпеки Польщі, за минулу добу в Польщі від сильних морозів померли шестеро осіб, що є рекордним показником з листопада минулого року. Загалом, з 1 листопада у Польщі від переохолодження померла 21 людина. Упродовж минулих трьох днів температура вночі у деяких регіонах Польщі знижувалася до більш ніж 20 градусів морозу.