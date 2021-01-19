Суд ухвалив стягнути з ексвласника Імексбанку 309 мільйонів на користь НБУ

Одеський апеляційний суд ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника ПАТ «Імексбанк» Леоніда Клімова 309 млн грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше стабілізаційним кредитом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення суду Національний банк отримав 29 грудня 2020 року.

Водночас суд скасував рішення суду першої інстанції, який відмовив Національному банку в задоволенні позову.

Рішення суду набрало законної сили, водночас Національний банк і надалі вживатиме заходи, спрямовані на виконання рішення для погашення заборгованості банку.

У 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із Національним банком договір поруки про погашення стабілізаційного кредиту, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості перед Національним банком.

Оскільки Клімов продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, в січні 2016 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. 14 грудня 2018 року Приморський районний суд міста Одеси відхилив позов Національного банку, однак постановою Одеського апеляційного суду від 24 листопада 2020 року апеляційну скаргу НБУ було задоволено.

Читайте також: Суд визнав недійсним виведення 312 мільйонів з Імексбанку

Як відомо, Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.