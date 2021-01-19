У Мінінфраструктури розробили план переходу на екотранспорт до 2030 року

У Міністерстві інфраструктури розробили покроковий action plan впровадження в Україні екологічного транспорту в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії “Європейський зелений курс”.

"Національною транспортною стратегією до 2030 року передбачено забезпечення безпечного екологічно чистого та енергоефективного транспорту. Зараз є відповідний action plan, який найближчим часом буде ухвалюватися. Він передбачає конкретні та дієві кроки, які визначають зелений курс як один із пріоритетів", - сказав Криклій.

За словами міністра, положення плану передбачають перш за все розвиток громадського електротранспорту і велосипедної інфраструктури в містах України.

Криклій зауважив, що пріоритетами транспортної стратегії є забезпечення заміни транспорту з вуглеводневими викидами на "зелений" транспорт, розбудова необхідної інфраструктури, зокрема зарядних станцій, запровадження маркування транспорту відповідно до рівня екологічної небезпеки, стимулювання розвитку альтернативних видів авіаційного палива.

За словами Криклія, у 2019-2020 році мережа електрозарядних станцій в Україні зросла на 57% і наразі налічує понад 8500 станцій. "Але цього замало. Мережа електрозарядних станцій переважно розміщена на міських територіях і їх бракує між містами", - наголосив міністр. Тому в рамках стратегії окрім розвитку необхідної інфраструктури у містах відомство планує розміщувати на магістралях, між населенними пунктами і на дорогах державного значення зарядні станції для електротранспорту.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури у рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Крім того, Мінінфраструктури і Міндовкілля в рамках співпраці з проєктом Європейського Союзу у сфері зміни клімату розробляють Національну стратегію розвитку велотранспорту в Україні, яка покликана запропонувати напрямки та механізми сприяння розвитку велотранспорту в українських містах.