Суд відмовився задовольняти позов Сологуба проти Нацбанку

Печерський райсуд міста Києва відмовив заступнику голови Національного банку Дмитру Сологубу в задоволенні позову до НБУ про визнання незаконними та скасування рішень ради Нацбанку про застосування до нього дисциплінарних стягнень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову Сологуба. Національний банк вважає таке рішення суду законним та обґрунтованим.

Як повідомлялося, рада Національного банку у жовтні 2020 року оголосила догану Сологубу за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України.

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У грудні 2020 року Сологуб звернувся до суду з позовом до Національного банку про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього дисциплінарних стягнень.