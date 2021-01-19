Україна може досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року - Петрашко

Мета досягення кліматичної нейтральності до 2050 року є цілком реальною для України.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії “Європейський зелений курс”, передає кореспндент Укрінформу.

"Наступні десятиріччя будуть епохою екологічної трансформації економіки. Я вважаю, що мета досягнення кліматичної нейтральності в 2050 році є цілком реальною для України. Для цього потрібно правильно задати рамки кліматичної трансформації, якими ми будемо рухатися в найближчі роки", - наголосив Петрашко.

За словами урядовця, на найближче десятиріччя головною метою для України має стати не стільки кількісне зменшення викидів, скільки зміна якості економічної та екологічної політики.

Так, завданнями на 2021 рік є сформувати стратегію Зеленої трансформації економіки України до 2050 року, яка буде врахована в міжнародних зобов'язаннях України. Також, у рамках оновлення Угоди про асоціацію, необхідно провести переговори про умови взаємого доступу на ринок в контексті кліматичної політики України та ЄЄ.

Петрашко підкреслив, що для Мінекономіки питання протидії змінам клімату, а отже - і питання європейського зеленого курсу, в першу чергу є економічним питанням.

"Україна має нижчий, ніж в Європі, рівень викидів вуглецю - 38% від 1990 року, нижчий рівень використання пестицидів тощо. Водночас, Україні бракує чіткої цілісної стратегії зеленого розвитку української економіки і її галузей. Крім того, рівень добробуту в Україні потребує ставити також на перший план економічний розвиток. Це не питання, що перше, курка чи яйце. Це пояснення, чому для суспільства економічна складова стратегії є однією з найважливіших", - зазначив Петрашко.