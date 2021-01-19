Держгеонадра отримала членство в European Raw Materials Alliance

Державна служба геології та надр України долучилася до The European Raw Materials Alliance (ERMA) — європейської організації, заснованої торік у рамках виконання плану дій (Action Plan) ЄС щодо розробки критичних видів корисних копалин.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Держгеонадр.

«Ми готові до ефективної співпраці із європейськими колегами на усіх рівнях. Надра України багаті на критичні та стратегічні мінеральні ресурси, а залучення крупних інвесторів, використання передових технологічних розробок та досвіду закордонних партнерів дасть змогу здійснити вагомий внесок у розвиток видобування критичних мінеральних ресурсів та стимулюватиме інші сектори економіки», — зазначив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

ERMA об’єднує понад 200 партнерів із 30 країн світу: державні геологічні служби Європи, торговельні союзи, громадські та дослідницькі організації, інвесторів, які співпрацюють з метою забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів видобування країн-учасників, обміну інноваціями та досвідом.

«Таким чином, членство України у ERMA сприятиме впровадженню новітніх стандартів видобування, залученню європейських інвесторів до розробки вітчизняних родовищ, нарощуванню запасів та зміцненню бази критичних і стратегічних корисних копалин", - наголосили у відомстві.

Минулого року Держгеонадра також стали членом CEEC — The Central-Eastern Europe and Caspian (CEEC) Scout Group, що веде свою діяльність з 1994 року та налічує понад 70 учасників - від державних геологічних служб каспійського регіону, інвестиційних груп до незалежних громадських організацій.

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Як повідомлялось, наприкінці грудня 2020 року уряд схвалив підписання з переможцями конкурсів угод про розподіл вуглеводнів на ділянках Берестянська, Іванівська, Бузівська, Балаклійська, Унгівська, Софіївська та Зінківська. Підписання УРП відбулося 31 грудня 2020 року. Ще одну угоду - щодо ділянки Варвинська - Міністерство енергетики підписало 14 січня.