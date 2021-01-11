Держгеонадра виставила на аукціон 7 ділянок бурштиноносних надр

Державна служба геології та надр 25 лютого 2021 року проведе е-аукціони з продажу 14 спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких 7 дозволів на геологічне вивчення бурштиноносних надр.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Держгеонадр.

Серед запропонованих лотів спеціальні дозволи на: видобування корисних копалин – 3 дозволи; геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку - 4 дозволи; геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням бурштину - 7 дозволів.

Загальна стартова вартість лотів становить близько 21 млн грн.

Початкова вартість семи спецдозволів на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням бурштину становить від 74 до 117,3 млн грн. Строк дії дозволів - 5 років. Усі ділянки розміщені на Житомирщині та на Рівненщині.

"Залучення інвестицій у розробку покладів надр стимулює супутні виробництва, розвиток інфраструктури та створення робочих місць. Державна служба геології та надр системно проводить електронні торги. Вже виставила на аукціони 44 лоти, планує цього року запропонувати не менше 100", - сказав голова служби Роман Опімах.

За його словами, бізнес готовий інвестувати в розробку надр. А проведення електронних аукціонів забезпечує прозору процедуру їх надання в користування, створює умови для визначення тієї ціни, яку готові платити суб’єкти ринку.

Зазначається, що всі ці ділянки номінували надрокористувачі.

"Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на е-торги будь-яку ділянку із Інвестиційного атласу надрокористувача або номінувати свою, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможця визначає система Прозорро.Продажі, ним стає та компанія, яка запропонує найвищу ціну за лот", – пояснив очільник служби.

Як повідомляв Укрінформ, Національна асоціація добувної промисловості презентувала дорожню карту розвитку галузі, яка дозволить вивести Україну в світові лідери та забезпечити до 2030 року зростання ВВП на рівні 34 млрд. дол.