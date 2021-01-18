Ярославського викликають до СБУ у справі «Мотор Cічі»

Президент фінансово-промислової групи DCH Олександр Ярославський отримав виклик до Служби безпеки України, куди він має з'явитися протягом 19-22 січня у справі «Мотор Cічі».

Про це повідомляється на сайті DCH, передає Укрінформ.

«Секретаріатом DCH були отримані електронні листи за підписом начальника 1 відділу 1 управління досудового розслідування СБУ, якими Головне слідче управління запрошує мене 19, 20, 21 та 22 січня 2021 року з'явитися на допит як свідка. Як випливає з номера згаданого у цих повідомленнях кримінального провадження (№ 2201700000000272), у рамках якого проводиться досудове розслідування, йдеться про ПАТ «Мотор Cіч», акції якого перебувають в інвестиційному портфелі DCH і розвитком якого DCH планує займатися», - йдеться у заяві Ярославського.

Він наголосив, що має намір з'явитися на виклик 19 січня, проте здивований переліком статей Кримінального кодексу, за якими в СБУ збираються отримати його покази як свідка. Зокрема, це ст. 14 «Готування до кримінального правопорушення», ст. 111 «Державна зрада», ст. 113 «Диверсія».

На думку Ярославського, ситуація нагадує події 2016 року, які розгорталися на Харківському тракторному заводі, коли СБУ теж намагалася інкримінувати менеджменту підприємства «диверсію» та «зраду».

«Історія розсудила нас: виробництво відновлено, довкола нього створюється бізнес-парк високих технологій «Екополіс ХТЗ», а всі обвинувачення луснули, як мильні бульбашки», - наголосив Ярославський.

Він додав, що розцінює виклик в СБУ щодо «Мотор Cічі» як залякування бізнесу та тиску на інвесторів.

У пресцентрі СБУ кореспонденту Укрінформу підтвердили, що Олександру Ярославському дійсно направлено виклик до Служби безпеки України.

"Дійсно, ця інформація відповідає дійсності", - сказали у спецслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня 2020 року на сайті «Мотор Січ» було опубліковано спільну заяву компаній Skyrizon і «МС-4» (Група DCH) про призначення позачергових зборів акціонерів підприємства на 31 січня 2021 року.

Після цього чинна наглядова рада та рада директорів ПAT «Мотор Січ» виступили із заявою, що протягом останніх шести місяців на Товариство здійснюється масовий інформаційний тиск, спрямований на дискредитацію керівного менеджменту і самого акціонерного товариства, що супроводжується також численними судовими позовами. На підприємстві заявили, що «спроба скликання позачергових загальних зборів Товариства, супроводжується численними порушеннями законодавства», тому «керівництво «Мотор Січ» має намір захищати права акціонерів і зобов'язується не допустити протизаконного втручання у виробничу, фінансово-господарську та корпоративну діяльність підприємства».

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство в січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.

Понад 25% акцій підприємства на сьогодні залишаються за «Укроборонпромом».

Водночас на початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. У листопаді минулого року стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.

У січні 2021 року Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ «Мотор Січ», заявивши, що вона загрожує національній безпеці США. Як йдеться в заяві, запровадження санкцій має стати попередженням експортерам про тісний зв'язок Skyrizon з армією Китаю.