Позачергові збори акціонерів «Мотор Січі» підтримуються акціонерами більш як 80% акцій ПАТ - заява Skyrizon і «МС-4»

Позачергові збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ», призначені на 31 січня 2021 року, ініціюються і підтримуються акціонерами більш як 80% акцій ПАТ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві компаній Skyrizon і «МС-4» (Група DCH), оприлюдненій на сайті «Мотор Січі».

Як зазначається в документі, «відповідно до чинного українського законодавства, всі акціонерні товариства зобов’язані проводити такі збори не менш як 1 раз на рік (ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 16.08.2020 р.). Останній раз збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ» скликали майже 4 роки тому – 30 березня 2017 р., що є серйозним порушенням прав власників акцій».

Компанії Skyrizon і «МС-4» наголошують, що «колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів у акціонерних товариствах, є наглядова рада. Наглядову раду ПАТ «Мотор Січ» обрали 30 березня 2017 р., законодавчо встановлений трирічний строк її повноважень сплив 30 березня 2020 р. (ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 16.08.2020 р.)».

«Враховуючи, що повноваження наглядової ради ПАТ «Мотор Січ» закінчилися, цей орган має нині тільки право скликати загальні збори акціонерів. Однак, незважаючи на багаторазові звернення акціонерів ПАТ «Мотор Січ», чинна «наглядова рада» цю функцію не виконує». Автори заяви розцінюють такі дії «як спробу захоплення підприємства» та вважають за необхідне провести загальні збори акціонерів найближчим часом.

Нагадаємо, 31 грудня 2020 року Skyrizon Aircraft Holdings Limited та ТзОВ «МС-4» розмістили інформацію про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Мотор Січ». Після чого чинна наглядова рада та рада директорів ПAT «Мотор Січ» виступили із заявою. «Протягом останніх шести місяців на Товариство здійснюється масовий інформаційний тиск, спрямований на дискредитацію керівного менеджменту і самого акціонерного товариства, що супроводжується також численними судовими позовами і тяганиною», - йдеться в заяві.

На підприємстві заявили, що «спроба скликання позачергових загальних зборів Товариства, супроводжується численними порушеннями законодавства", тому «керівництво «Мотор Січ» має намір захищати права акціонерів і зобов'язується не допустити протизаконного втручання у виробничу, фінансово-господарську та корпоративну діяльність підприємства».

Як повідомлялося, ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство в січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

«Обидві сторони вестимуть всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ «Мотор Cіч», - йшлося у повідомленні DCH.

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству. 4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ. У листопаді минулого року стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.