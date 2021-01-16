Відбулося злиття автоконцернів PSA і Fiat Chrysler

Злиття підприємств PSA і Fiat Chrysler відбулося: автоконцерн Stellantis, що виник у результаті цього, є тепер четвертим у світі за величиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в пресрелізі на сайті групи PSA.

Договір про злиття французького автовиробника PSA, якому, крім іншого, належить марка Opel, і американо-італійського автоконцерну Fiat Chrysler набрав чинності в суботу, 16 січня. Раніше рішення про злиття підприємств було схвалено абсолютною більшістю голосів акціонерів обох компаній.

Компанія Stellantis, яка виникла в результаті злиття, за показниками продажів є четвертим за величиною автовиробником у світі - після Volkswagen, Toyota і General Motors. Підприємство випускає такі марки, як Peugeot, Citroеn, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep і Maserati і є роботодавцем для більш ніж 400 тисяч співробітників.

Зазначається, що акції Stellantis почнуть торгуватися на фондових біржах у Парижі та Мілані 18 січня, а на нью-йоркській фондовій біржі - 19 січня.