За 2020 рік надходження до бюджету від Київської митниці зросли майже на 3%

Київська митниця у 2020 році забезпечила понад 115,2 млрд грн надходжень до бюджету.

Про це Укрінформ повідомила пресслужба Київської митниці.

У 2020 році підприємці при імпортно-експортних операціях у зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби сплатили до Державного бюджету України 115,2 млрд грн. Попри загальний спад зовнішньоекономічної діяльності через локдаун та карантин, це на 2,9% перевищило надходження митних платежів за 2019 рік. В розрізі окремих фондів Державного бюджету, адміністровані Київською митницею митні платежі були перераховані таким чином: до загального фонду держбюджету – 110,3 млрд грн, до спеціального фонду – 4,9 млрд грн. Встановлений на 2020 рік індикативний показник надходжень митних платежів виконано на рівні 89,4%.

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Після весняно-літнього спаду з осені почалося пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності. А вже грудень, зазначають у Київській митниці, відзначився стрімким зростанням митних платежів. Так, у минулому місяці Київською митницею було адміністровано 12,7 млрд грн, сплачених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в зоні діяльності Київської митниці (м. Київ, Київська, Житомирська та Черкаська області). Це перевищило доведений індикативний показник надходжень митних платежів на 17,9%.