Мінрегіон уперше встановив обов'язкові вимоги до енергоефективності будівель

Відтепер житлові та громадські будівлі не можна будувати без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності, які встановило Міністерство розвитку громад та територій України.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, інформує пресслужба Мінрегіону.

"Встановлення мінімальних норм енергоефективності будівель матиме економічний ефект не тільки для держави, оскільки дасть змогу ефективно використовувати енергоресурси, але й для власників житла та приміщень, які зможуть заощаджувати на комунальних платежах", – зазначив Чернишов.

Повідомляється, що розроблені Мінрегіоном вимоги є обов’язковими для новобудов, реконструйованих та капітально відремонтованих будівель.

"На 1 січня 2021 року в Україні близько 6 тисяч будівель отримали енергетичні сертифікати. З них майже 44% мають найнижчий клас енергоефективності «G», а найвищий клас «А» – 1,4%. Такий рівень енергоефективності не відповідає руху України у напрямку зменшення споживання енергоресурсів житловими будинками та підвищення комфорту проживання людей", - зауважують у Мінрегіоні.

Також пояснюють, що з огляду на такий стан енергоефективності будівель, Міністерство розвитку громад та територій розробило два накази щодо мінімальної енергоефективності будівель та методики її розрахунку, які вже набули чинності.

Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності встановлені в Україні вперше. Це дасть змогу проводити термомодернізацію будівлі поетапно, а її власникам більш ефективно спланувати бюджет та подальші роботи, щоб отримати клас енергоефективності об’єкту не нижче «С».

На прикладі найбільш розповсюджених в країні видів будівель науковці, на замовлення Мінрегіону, розрахували оптимальні та економічно обґрунтовані вимоги до енергоефективності будівель, які розподілені за видами будівельних робіт. Зокрема, мінімальні вимоги встановлюються для нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту будівель у цілому або їх окремих елементів (даху, зовнішніх стін, інженерних систем).

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Винятками, до яких не будуть застосовуватись мінімальні вимоги до енергоефективності, є низка об’єктів, зокрема, індивідуальні житлові будинки, історичні будівлі, будівлі промислового, сільськогосподарського призначення, об’єкти транспорту, енергетики та оборони, а також виконання будівельних робіт з відновлення окремих конструкцій будівель та споруд, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

Також Мінрегіон вніс зміни до Методики визначення енергетичної ефективності будівель, яку використовують у своїй роботі проєктувальники при проєктуванні об’єктів та енергоаудитори під час сертифікації.